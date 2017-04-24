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«فودة» يعلن التعداد السكاني لجنوب سيناء..وشرم الشيخ في الصدارة

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«فودة» يعلن التعداد السكاني لجنوب سيناء..وشرم الشيخ في الصدارة «فودة» يعلن التعداد السكاني لجنوب سيناء..وشرم الشيخ في الصدارة

التحرير

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وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الاستفادة من قاعدة المعلومات الخاصة بالمجلس القومي للسكان، وذلك في مجال التخطيط الخاص بإنشاء المدارس ومشروعات الإسكان والخدمات التنموية.

وقال "فودة"، إن مدينة شرم الشيخ احتلت المركز الأول من حيث عدد السكان وزيادة نسبة تسجيل المواليد، بسبب الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إقامة مشروع بتغيير محل إقامتهم.

وأكد محاظ جنوب سيناء، سعي المحافظة لإحداث توازن سكاني بين كافة المدن من حيث السكان والخدمات المقدمة.

من جانبه، أعلن محمد علام، مدير المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء، أن التعداد السكاني للمحافظة بلغ ١٧٣ ألف نسمة، تتصدرها شرم الشيخ بـ ٧٧ ألف نسمة.

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التحرير

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