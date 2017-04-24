البورصة تخسر 170 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 170 مليون جنيه.

ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيعي 592 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 262.16 مليون جنيه و 329.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12853.13 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22.5% ليصل إلى مستوى 586.48 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1347.01 نقطة.