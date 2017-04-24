«المركزي» يرفع سعر شراء الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بواقع قرش واحد فقط، مسجلًا نحو 18.03 للشراء، مقارنة بنحو 18.02 جنيه خلال تعاملات أمس الأحد.

وقال "البنك": إنه "تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.15 جنيه".

وسجَّل الدولار في البنك الأهلي اليوناني ارتفاعًا بنحو 18.15 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 18.10 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه، مقارنة بنحو 18 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مُسجلًا نحو 18.20 جنيه للبيع، و18.10 للشراء، في مقابل نحو 18.17 و18.07 جنيه على التوالي.