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القصابين: الثروة الحيوانية في مصر مهددة بالانقراض

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القصابين: الثروة الحيوانية في مصر مهددة بالانقراض القصابين: الثروة الحيوانية في مصر مهددة بالانقراض

التحرير

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قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن الثروة الحيوانية تتجه إلى الانقراض بسبب الزيادة السكانية ونقص الرقعة الزراعية، موضحًا أن النسبة السكانية وصلت إلى 95 مليون نسمة والرقعة الزراعية 6 ملايين فدان فقط.

وأكد خلال اجتماع الشعبة اليوم، الإثنين، أن ظهور المدن الجديدة لها دور أيضًا في انقراض الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة والسمكية.

وطالب بزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 25 مليون فدان، والتي من شأنها زيادة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضاف "وهبة" أنه في ظل نقص الثروة الحيوانية، هناك عجول بقري بلدي من مزارع مصرية يتم تصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن هذه البلاد هي وقطر وإيطاليا حيث يتم التصدير بعلم .

تابع: "هناك أيضًا عجول وجاموس بلدي يتم تهريبها من مزارع مصرية من أيام ثورة يناير عن طريق ليبيا ورفح".

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التحرير

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