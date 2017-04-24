تفاصيل إقامة معرض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي: إنه "تم دمج معرض أهلًا رمضان، ومعرض سوبر ماركت إكسبو، فى معرض واحد هذا العام تحت شعار "نعم للشراء مباشرة".

وأضاف "الجزايرلي" أن المعرض يهدف إلى دعم حق المستهلك في الشراء المباشر، وتأكيدًا على توافر كافة المنتجات الغذائية المختلفة في السوق المصري، واستعداد الحكومة لتلبية كافة احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح أن المعرض يعد حلقة وصل مباشرة بين المصنع والمستورد والمستهلك، بما يساهم في تخفيض التكلفة، ويتماشى مع جهود الدولة لمساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين، لافتًا إلى أن المعرض يعتبر الوجهة رقم واحد للأسرة المصرية لشراء السلع في شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيتم طرح السلع بأسعار لها هامش ربح بسيط أو بأسعار الجملة وبتخفيض قد يصل إلى نحو 30%.

ويقام معرض (سوبر ماركت وأهلًا رمضان) في مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل، ويضم كافة المجالات الرئيسية لقطاع الأغذية والمشروبات والمواد الاستهلاكية والمنظفات والأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية.

ويتزايد معدل استهلاك المصريين من الطعام والشراب بصورة ملحوظة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تشير التقارير إلى أن حجم الاستهلاك يرتفع في بداية الشهر ويبدأ بالانخفاض تدريجيًا في نهايته، حيث يتراوح حجم الاستهلاك من اللحوم ما بين نحو 70 إلى 100%، ما يعادل نحو 30 ألف طن من اللحوم البلدية والمستوردة، كما نستهلك نحو 120 مليون دجاجة على مدار الشهر، ونحو 70 ألف طن من الفول المدمس، ونستهلك نحو 45 الف طن من الأسماك، وذلك وفقًا لعدد من الدراسات والإحصائيات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما تنفق الأسرة المصرية نحو44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنويًا وتتضاعف النسبة في رمضان، كما ينفق المصريين نحو 30 مليار جنيه خلال شهر رمضان الكريم على الغذاء، أي بمعدل مليار جنيه يوميًا.

وأكد رئيس الغرفة أن المعرض يستهدف أكثر من مليون زائر، وذلك من خلال حملة إعلانية مدروسة بالتعاون مع كبرى الشركات الإعلانية فى مصر، ومنهم المستهلكين بفئات مختلفة، وأصحاب السوبر ماركت، ومديري الفنادق والقرى السياحية والمطاعم، وكبار الموزعين وتجار الجملة، ومستوردى المواد الغذائية بالدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى مسئولي المكاتب التجارية للسفارات.

وتشمل فاعاليات المعرض:

-جوائز وسحوبات يومية للزائرين بمختلف فئات المشتريات.

-فعاليات يومية ترفيهية للزائرين ضمن أجواء رمضانية متميزة.

-فتح منفذ بيع كبير ضمن المعرض لكرتونة رمضان، والتي ستتضمن سلع الشركات المشاركة بالمعرض، وذلك بأسعار مختلفة حسب المحتوى.

-تخصيص مساحة كبيرة لخدمات المطاعم، مما يتيح للشركات المشاركة عمل وصفات سريعة من ضمن منتجاتهم للزوار وبيعها بالمعرض.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يأتي بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتموين، وبمشاركة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.