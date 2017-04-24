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فيديو.. المتحدث باسم المترو عن انقلاب قطار طرة: الموضوع بسيط

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فيديو.. المتحدث باسم المترو عن انقلاب قطار طرة: الموضوع بسيط فيديو.. المتحدث باسم المترو عن انقلاب قطار طرة: الموضوع بسيط

التحرير

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قال أحمد عبد الهادي الناطق باسم مترو الأنفاق، إن أحد القطارات الفوارغ في أثناء دخوله للتخزين بورش طرة البلد، بعد انتهاء العمل، انحرفت إحدى عرباته من على القضبان، ما أدى لسقوط العربة على السكة، ولم تحدث أي إصابات. 

وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الإثنين، أن سقوط القطار جاء نتيجة الاحتكاك في قطار آخر، فسقطت ثلاث عربات، مشيرًا إلى أن قيادات المترو وفريق الأعطال والصيانة توجهوا على الفور إلى موقع الحادث.

وتابع: "الموضوع بسيط ويتحل في ساعات، لكن الجرار اللي بيرفع المترو من على القضبان تعطل وبيتصلح، وطلبنا جرار بديل".

وسقطت عربة أحد قطارات الخط الأول بالمترو، فى أثناء دخول القطار ورش طرة البلد "فارغا" بعد نزول الركاب منه، دون وقوع إصابات أو خسائر، مساء أمس الأحد.

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التحرير

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