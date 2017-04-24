«ميتسوبيشي EVO X» تقطع مسافة ميل واحد في 8.4 ثانية

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استطاعت سيارة "ميتسبويشي EVO X" الجديدة تحقيق معدل سرعة يصل بها لقطع مسافة واحد ميل خلال 8.5 ثانية تقريبًا.

وبحسب موقع "توب سبيد"، فإن المعدل الجديد للسيارة يؤهلها لأن تكون واحدة من أسرع السيارات على مستوى العالم.

وأكد الموقع المتخصص في السيارات، أن العديد من مستخدمي السيارة الجديدة أكدوا أنها تتمتع بسرعات عالية في الأمتار الأولى من الانطلاق.

وأوضح المجربون أن "EVO X” الجديدة تمثل طفرة في مجال السيارات الكهربية، والتي في الغالب لبا يمكنها مناطحة بعض الإصدارات التي تستخدم الوقود المحروق.