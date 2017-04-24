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بعد اجتياز اختبارات الأداء.. فولفو تبدأ مرحلة إنتاج «XC60» الجديدة

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بعد اجتياز اختبارات الأداء.. فولفو تبدأ مرحلة إنتاج «XC60» الجديدة بعد اجتياز اختبارات الأداء.. فولفو تبدأ مرحلة إنتاج «XC60» الجديدة

التحرير

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أدخلت شركة "فولفو" السويدية، سيارتها الجديدة "XC60” لمرحلة التصنيع الرئيسي، بعد أن قامت بتكثيف تواجدها كمفهوم اختباري في العديد من المحافل الدولية الخاصة بالسيارات.

وبحسب مجلة "أوتو كار" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة السويدية أدخلت إصدارها الرياضي متعدد الأغراض "SUV” الشهير "XC60” لمرحلة الإنتاج الرئيسية بعد التأكد من اجتيازها الاختبارات الرئيسية للأداء.

وبعيدًا عن الإصدار الجديد، تمثل السيارة الرياضية "XC60” ما يقرب من 30% من إجمالي مبيعات الشركة السويدية العملاقة في الأسواق العالمية.

وحرصت "فولفو" على وضع عدد من المميزات التقنية الإضافية الخاصة بعوامل الأمان والسلامة للركاب، كجزء أصيل من برامج تطويرها للإصدارات الحديثة من سياراتها.

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التحرير

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