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من أجل المنافسة.. «رينو - نيسان» يكثفان أبحاث «السيارات الذكية»

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من أجل المنافسة.. «رينو - نيسان» يكثفان أبحاث «السيارات الذكية» من أجل المنافسة.. «رينو - نيسان» يكثفان أبحاث «السيارات الذكية»

التحرير

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يعكف تحالف "رينو – نيسان" على تطوير الجانب التقني في السيارات الرياضية الجديدة من إنتاج الشركتين، وذلك أملًا في المنافسة بقوة مع العديد من الكيانات التي سبقتها في هذا المجال.

وبحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن التركيز الأكبر للتحالف الفرنسي الياباني على الجانب التقني، ومن ثم استحداث أنظمة تساعد على زيادة قدرات السيارات الذكية.

وتهدف تلك الجهود لزيادة قدرات السيارات على فهم وإدراك العادات وأساليب القيادة الخاصة بالسائق، بالإضافة إلى تحديث وسائل الاتصال الخاصة بالأداء الفني للسيارة.

ومن المتوقع أن تكثف الشركتين جهودهما لتوفير أساليب تقنية لحماية السيارات من السرقة وعمليات الاختراق التي يقوم بها الهاكرز في السيارات الحديثة.

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التحرير

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