الإسماعيلية تنهي استعداداتها للاحتفال بأعياد سيناء واستضافة مؤتمر الشباب 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

وضعت محافظة الإسماعيلية، اللمسات الأخيرة لاحتفالات بعياد ذكرى تحرير سيناء لهذا العام، والتي تقرر أن تنطلق بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية.

وتزينت المدينة بالأعلام المصرية والورود لاستقبال ضيوف المحافظة خلال الاحتفال، واستقبال مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقام في الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

من جهته، أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، في تصريحات صحفية، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديرات الخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها خلال الفترة الحالية.

وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود، من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، والتأكيد على جاهزية المحافظة لتنظيم واستضافة الحدث الكبير بما يليق باسم الإسماعيلية وتاريخها العريق.

كان محافظ الإسماعيلية، أجرى جولة ميدانية بالطريق الدائري وطريق منطقة نمرة 6 ومداخل ومخارج المحافظة، لتفقد ما يُنفذ من أعمال التجميل والتطوير، ومتابعة أعمال تركيب الأعلام، وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة الأرصفة وأعمدة الإنارة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كلاً من: محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد متولي، السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة لبنى نجيب، وكيل وزارة النقل، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية.