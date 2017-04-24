إخلاء سبيل زوجة ونجل "بديع" في اتهامهما بتمويل الإخوان

بني سويف - أحمد كامل:

قررت النيابة العامة ببني سويف بإشراف المستشار عماد علي، المحامي العام، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل سمية محمد زوجة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونجله بلال، عقب الانتهاء من التحقيق معهما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية الكيانات الإرهابية، بضمان محل إقامتهما.

واستدعت النيابة العامة ببني سويف المتهمين لسؤالهما بناء على تكليف من النائب العام في القضية رقم 653 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"تمويل الإخوان"، والمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، لسماع أقوالهم في القضية، والمتهم بها أكثر من 1500 شخص من عناصر جماعة الإخوان.