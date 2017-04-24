بالأسماء.. إصابة 3 سيدات ومزارعين وطفلة في حادثي سير بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيبت طفلة و3 سيدات ومزارعين اثنين، اليوم الإثنين، في حادثي سير منفصلين بمركزي الداخلة وبلاط في الوادي الجديد.

وذكر بيان لمديرية أمن الوداي، أن 6 أشخاص أصيبوا في حادثي تصادم، ونقلوا إلى مستشفى الداخلة المركزي.

وقال البيان إن المصابين في الحادث الأول هم "أحمد عبد الرازق يوسف 52 سنة، منصورة علي محمد 40 سنة، يوسف منصور عبد السلام 30 سنة، سعدية عبد العال فاتوري 50 سنة، وشربات عكاشة سيد 44 سنة" وجمعيهم مقيمين بمركز بلاط، وإصاباتهم عبارة عن كسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة اصطدام تروسيكل بعربة "كارو" على الطريق الواصل بين قريتي "عين عيش" و"عين السعادة" بمركز بلاط.

وأضاف البيان أن هناك طفلة تدعى "رضوى محمود أحمد "، 5 سنوات أصيبت بكدمات واشتباه في نزيف داخلي، إثر اصطدام دراجة نارية بها أثناء عبورها شارع 23 يوليو بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأشار البيان إلى انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، ونقل المصابين إلى مستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج، بجانب تحرير المحضرين رقم 93 جنح مركز شرطة بلاط، و847 جنح مركز شرطة الداخلة بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.