أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 3 سيدات ومزارعين وطفلة في حادثي سير بالوادي الجديد

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 3 سيدات ومزارعين وطفلة في حادثي سير بالوادي الجديد بالأسماء.. إصابة 3 سيدات ومزارعين وطفلة في حادثي سير بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

استقبال مستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيبت طفلة و3 سيدات ومزارعين اثنين، اليوم الإثنين، في حادثي سير منفصلين بمركزي الداخلة وبلاط في الوادي الجديد.

وذكر بيان لمديرية أمن الوداي، أن 6 أشخاص أصيبوا في حادثي تصادم، ونقلوا إلى مستشفى الداخلة المركزي.

وقال البيان إن المصابين في الحادث الأول هم "أحمد عبد الرازق يوسف 52 سنة، منصورة علي محمد 40 سنة، يوسف منصور عبد السلام 30 سنة، سعدية عبد العال فاتوري 50 سنة، وشربات عكاشة سيد 44 سنة" وجمعيهم مقيمين بمركز بلاط، وإصاباتهم عبارة عن كسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة اصطدام تروسيكل بعربة "كارو" على الطريق الواصل بين قريتي "عين عيش" و"عين السعادة" بمركز بلاط.

وأضاف البيان أن هناك طفلة تدعى "رضوى محمود أحمد "، 5 سنوات أصيبت بكدمات واشتباه في نزيف داخلي، إثر اصطدام دراجة نارية بها أثناء عبورها شارع 23 يوليو بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأشار البيان إلى انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، ونقل المصابين إلى مستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج، بجانب تحرير المحضرين رقم 93 جنح مركز شرطة بلاط، و847 جنح مركز شرطة الداخلة بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة