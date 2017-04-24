"دفاع البرلمان" تناقش مقترح لتعديل قانون المرور الأربعاء المقبل

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، الأربعاء المقبل، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة اقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

كما تناقش اللجنة أيضًا في اجتماعها الخميس اقتراح آخر بقانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.​