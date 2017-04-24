رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج بسبب زيارة بابا الفاتيكان

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع رقم 26 لتقام في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 30 إبريل الحالي بدلا من إقامتها يوم الجمعة 28 إبريل، وذلك بناء على طلب الأمن.

وأبلغ ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، عامر حسين، رغبة الأمن في تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج بسبب زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلي مصر، المقررة 28 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الترتيب بالدوري العام برصيد 64 نقطة، بينما طنطا في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.