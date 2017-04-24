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تدريبات تأهيلية لحجازي.. وأشعة على قدم سليمان

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تدريبات تأهيلية لحجازي.. وأشعة على قدم سليمان تدريبات تأهيلية لحجازي.. وأشعة على قدم سليمان

التحرير

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خضع أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات تأهيلية على هامش مران اللاعبين الذين لم تشمهلم قائمة الفريق لمواجهة طنطا، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقام حجازي، بأداء بعض التدريبات التأهيلية، بالإضافة إلى جلسة علاج طبيعي داخل صالة الجيم، وذلك تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالفريق، ويعاني حجازي من إجهاد في العضلة الضامة، أبعده عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

من جانب آخر، يجري وليد سليمان، لاعب الفريق أشعة على قدمه اليوم، للاطمئنان على حالته، بعد إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، بعد أن غاب وليد عن المشاركة في مران اللاعبين الذين لم تشمهلم قائمة الفريق لمواجهة طنطا، اليوم الإثنين، بسبب الأشعة التي يجريها على قدمه.

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التحرير

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