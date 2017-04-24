ثنائي الزمالك يطلب أقنعة جديدة

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طلب أحمد توفيق وأسامة إبراهيم، لاعبا الزمالك، تغيير الأقنعة الطبية التي أحضرها لهما الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي السابق بالفريق الأبيض.

وأكد اللاعبان، أنهما لا يشعران بالراحة منذ ارتداء أقنعة الرأس ولم يتمكنا من خوض التدريبات، ليقرر أيمن فريد، رئيس الجهاز الطبي الجديد، استقدام قناعين جديدين للثنائي، بعد التواصل مع إحدى الشركات الطبية الخاصة بتصميم الأقنعة الواقية للأنف.

تعرّض أسامة إبراهيم لإصابة بكسر فى الأنف خلال مباراة الشرقية فى الأسبوع الـ23 للدوري، في حين تعرّض أحمد توفيق للإصابة نفسها خلال مباراة إنبي في الأسبوع الـ24 وأجرى الثنائب عملية جراحية بالأنف.