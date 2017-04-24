رامزي: أحبطنا «فينجر» كثيرا ونرغب في الفوز بكأس الاتحاد

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أعرب اللاعب الويلزي، أرون رامزي، عن رغبته في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، لرد الدين لمدرب الفريق أرسين فينجر الذي وثق في جميع اللاعبين هذا الموسم - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح أرسنال في الفوز أمس الأحد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليضرب موعدًا مع تشيلسي في المباراة النهائية، حيث تعد تلك البطولة الأمل الأخير للمدفعجية لإنقاذ الموسم السيء الذي يمر به الفريق من خلال احتلال المركز السابع في الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بايرن ميونيخ.

وأشار رامزي - إلى أن اللاعبين أحبطوا فينجر كثيرا هذا الموسم، ومع ذلك واصل المدرب الفرنسي ثقته في اللاعبين، مؤكدا على أن الفوز باللقب هو أقل ما يمكن تقديمه لفينجر على تلك الثقة.

أوضح رامزي، أنه يعشق كأس الاتحاد الإنجليزي كثيرا في ظل النجاحات التي حققها المدفعجية فيها خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يظهر في شغف اللاعبين خلال مبارياتها.