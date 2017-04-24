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طلب إحاطة لوزيرة الهجرة حول تدهور أحوال المصريين في السجون الإيطالية

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طلب إحاطة لوزيرة الهجرة حول تدهور أحوال المصريين في السجون الإيطالية طلب إحاطة لوزيرة الهجرة حول تدهور أحوال المصريين في السجون الإيطالية

مصراوي Masrawy

السجون الإيطالية

كتب- أحمد على:

تقدمت البرلمانية غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن تدهور أحوال السجناء المصريين في السجون الإيطالية.

وتابعت النائبة، يوجد في سجن "كالتانيسيتا" وحده 37 مواطنًا مصري وهو سجن مشدد مخصص لاحتجاز العناصر الخطرة والمافيا الإيطالية، وهو السجن الذى شهد أيضًا وفاة المواطن المصري "هاني حنفي سيد محمد"، والذى توفى بداخله أثناء قضاؤه فترة عقوبة السجن 4 سنوات تنتهى في عام 2018، وزعمت السلطات الإيطالية أنه انتحر ولا توجد شبهة جنائية تحيط بهذه الواقعة، وعلى الرغم من مضى ما يقرب من الشهرين على حدوث هذه الواقعة إلا أنه حتى الأن لم تخرج علينا وزيرة الهجرة لتُعلمنا بمستجدات الأمور وتطورات التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيطالية حول تفاصيل هذه الحادثة الغامضة.

وقالت عجمي فى طلبها، إنها لاحظت مؤخرًا، تزايد أعداد المصريين المحتجزين في السجون الإيطالية المختلفة، وهو الأمر الذى يدعو لدراسة هذه الظاهرة المقلقة، خاصة أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لم تتحرك لاستيضاح مثل هذه الأمور، والعمل على مساعدة المحتجزين المصريين في هذه السجون.

وأعلنت النائبة، أن عدد المساجين المصريين المحتجزين في هذه السجون والذين استطعنا توثيقهم بلغ 200 سجين من الإسكندرية و100 سجين من الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، ورشيد والمنوفية، كما يوجد في هذه المنطقة سجن أخر يدعى "سجن الصليب الأحمر" يوجد بداخله أكثر من 400 شخص تحت 18 عامًا، وهو لا يعتبر سجنًا على الإطلاق بل ملجأ من الأطفال المحتجزين والذى يتواجد عدد ليس قليل فيهم من المصريين والذين لا نعرف عنهم أي معلومة تمكننا من مساعدتهم.

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مصراوي Masrawy

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