أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بالذكرى 35 لتحرير سيناء

Google+ Print
الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بالذكرى 35 لتحرير سيناء الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بالذكرى 35 لتحرير سيناء

مصراوي Masrawy

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الأزهر الشريف، الاثنين، الرئيس عبد الفتاح ، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء .

وأكد الأزهر في بيان له، أن لسيناء مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين على اختلاف دياناتهم، فقد كانت ممر الرسالات الإلهية، ومعبر الأنبياء، وأرض الحضارات التي يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، موضحًا أن الله قيد لها جنوداً أبطالًا أوفياء عاهدوا الله وأقسموا على بذل أرواحهم الطاهرة لتحرير أرضها من المحتل الغاصب الغشوم، ولازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن من عصابات الشر والإرهاب.

وأكد الأزهر أن الشعب المصري بإصراره وعزيمته قادر على أن يحول سيناء إلى واحة خضراء تعلوا في أفاقها أغصان الزيتون، وتشدوا على أفنانها حمائم السلام ناشرة الأمن والاستقرار في ربوعها وربوع الأوطان والشعوب من حولها شرقًا وغربًا، داعيًا الله –عز وجل- أن يستلهم الشعب المصري من تاريخه روح الانتصار، لتكون دافعًا له على العمل والبناء والتنمية.

كان الإمام الأكبر قد شارك أمس في مراسم وضع رئيس الجمهورية إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بمناسبة الذكرى الـ 35 لتحرير سيناء، وذلك بحضور عدد من قيادات الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل

بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

مساء dmc - مراسل dmc: أن تضع الأزمات الإقتصادية الكثيرة على عنق الرئيس السيسي ظلم هائل

مساء dmc - مراسل dmc: أن تضع الأزمات الإقتصادية الكثيرة على عنق الرئيس السيسي ظلم هائل

مساء dmc - تصريحات الفريق مميش حول زيارة الرئيس السيسي وافتتاحه المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية

مساء dmc - تصريحات الفريق مميش حول زيارة الرئيس السيسي وافتتاحه المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية