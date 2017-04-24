الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بالذكرى 35 لتحرير سيناء

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الأزهر الشريف، الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء .

وأكد الأزهر في بيان له، أن لسيناء مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين على اختلاف دياناتهم، فقد كانت ممر الرسالات الإلهية، ومعبر الأنبياء، وأرض الحضارات التي يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، موضحًا أن الله قيد لها جنوداً أبطالًا أوفياء عاهدوا الله وأقسموا على بذل أرواحهم الطاهرة لتحرير أرضها من المحتل الغاصب الغشوم، ولازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن من عصابات الشر والإرهاب.

وأكد الأزهر أن الشعب المصري بإصراره وعزيمته قادر على أن يحول سيناء إلى واحة خضراء تعلوا في أفاقها أغصان الزيتون، وتشدوا على أفنانها حمائم السلام ناشرة الأمن والاستقرار في ربوعها وربوع الأوطان والشعوب من حولها شرقًا وغربًا، داعيًا الله –عز وجل- أن يستلهم الشعب المصري من تاريخه روح الانتصار، لتكون دافعًا له على العمل والبناء والتنمية.

كان الإمام الأكبر قد شارك أمس في مراسم وضع رئيس الجمهورية إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بمناسبة الذكرى الـ 35 لتحرير سيناء، وذلك بحضور عدد من قيادات الدولة.