مدير أمن الغربية يزور مركز شرطة "بسيون" ويوجه بتفعيل دور الأكمنة

الغربية – مروة شاهين:

فاجأ اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، مركز شرطة بسيون، بزيارة، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وراجع " حسونة" خطة تأمين المركز، والتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطة بها، والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات، والمرور على الحجز والسجن بالقسم، وقابل المساجين واستمع لشكواهم ومطالبهم.

ووجه مدير الأمن بمتابعة حضور مفتش الصحة للكشف الدوري على المساجين، وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم، وتطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المركز، وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين، وحسن معاملتهم دون أي تجاوزات من أي نوع.