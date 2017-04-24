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بالصور.. بعد مطاردته من قطيع غربان.. سقوط "نسر" بديوان محافظة كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (1)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (1)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخسقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (3)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (3)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (4)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (4)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (5)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (5)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (6)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (6)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (7)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (7)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (8)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (8)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (9)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (9)

سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (10)سقوط نسر بديوان محافظة كفر الشيخ (10)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، سقوط "نسر" بساحات الديوان، ما تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج بين الموظفين.

وقال شهود عيان من موظفي ديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن الأمر يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة، بعد لجوء نسر إلى ديوان عام المحافظة، مطاردًا من قطيع غربان.

وقرر محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة من الطب البيطري برئاسة الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وعضوية الأطباء البيطريين الدكتورة سناء محجوب، والدكتور ماجد فتحى، والدكتور مفيد ونيس، لإجراء الفحص الطبي البيطري على النسر، وعرض تقرير عليه بذلك.

وكشف تقرير لجنة الطب البيطرى، عن تعرض النسر لحالة إعياء نتيجة إصابته من قطيع غربان محدثين به عدة جروح في أجنحته، وخلف الرأس، ويعاني من حالة نفسية سيئة، ويحتاج لمضادات حيوية، ومحاليل بيطرية، كما يحتاج للملاحظة الطبية لمدة 3 أيام.

من جانبه قال الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ورئيس لجنة الفحص الطبى البيطري، إن النسر من نوع فريد ومدرب جيدًا، ومن المقرر تحديد جنسه بعد علاجه، خصوصًا أن هذا النوع من النسور يكون باهظ الثمن، وعمل تقرير وعرضه على المحافظ، تمهيدًا للحصول على موافقة بإيداعه في القفص الخاص بالنسور بحديقة صنعاء في مدينة كفر الشيخ.

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