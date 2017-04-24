البحر الأحمر تفوز بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

البحر الأحمر. أحمد عوض

حققت محافظة البحر الأحمر، المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية في المسابقة التى احتضنتها البحر الأحمر، على مدار 3 أيام بمشاركة 5 قطاعات.

وجاءت القاهرة في المركز الثاني، ثم دمياط وأسيوط والدقهلية، وقنا بالمركز السادس والأخير.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، عن مكافأة قدرها 1000 جنيه للمركز الأول و750 جنيها للثاني، و500 جنيه من الثالث وحتى السادس.