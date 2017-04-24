بالصور.. "تموين البحر الأحمر" تطرح وجبات غذائية بسعر 40 جنيهًا

البحر الأحمر - أحمد عوض:

طرحت مديرية التموين بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، وجبات غذائية لمواطني الغردقة تتضمن فرخة وزن 1300 كجم، وكجم أرز، بالإضافة إلى كيسين من ملح الطعام، بسعر 40 جنيهاً للوجبة، وذلك بمنفذ بيع المصنوعات بجوار سوق الدهار بالمدينة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين خصوصًا محدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم، وأيضًا محاربة جشع بعض التجار.