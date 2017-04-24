فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان بمناسبة احتفالات تحرير سيناء

كتبت- نسمة فرج:

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الاثنين، فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية غدا الثلاثاء مجانًا للزوار من المصريين والعرب الأجانب المقيمين في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ويوافق غدًا الثلاثاء، الاحتفال بعيد تحرير سيناء قبل 3 عقود بعد احتلال إسرائيل لها في حرب 1967 ثم انتصار مصر في 1973 وبعدها توقيع معاهدة السلام في 1979 والتي انتهت بتحرير أراضي سيناء كاملة.