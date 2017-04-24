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فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان بمناسبة احتفالات تحرير سيناء

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فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان بمناسبة احتفالات تحرير سيناء فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان بمناسبة احتفالات تحرير سيناء

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد العناني

كتبت- نسمة فرج:

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الاثنين، فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية غدا الثلاثاء مجانًا للزوار من المصريين والعرب الأجانب المقيمين في ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ويوافق غدًا الثلاثاء، الاحتفال بعيد تحرير سيناء قبل 3 عقود بعد احتلال إسرائيل لها في حرب 1967 ثم انتصار مصر في 1973 وبعدها توقيع معاهدة السلام في 1979 والتي انتهت بتحرير أراضي سيناء كاملة.

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