أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعرفي على موضة صيف 2017 لمانيكير اليدين والقدمين

Google+ Print
تعرفي على موضة صيف 2017 لمانيكير اليدين والقدمين تعرفي على موضة صيف 2017 لمانيكير اليدين والقدمين

مصراوي Masrawy

تعرفي على موضة صيف 2017 لمانيكير اليدين والقدمين

 كتبت- هديرغيث:


يعتقد بعض النساء أنه لابد من تطابق لون طلاء أظافر اليدين مع القدمين، وذلك اعتقادا منهن أن هذه الموضة وأن هذا يظهر شئ من التناسق في الألوان، ولكن هل الموضة تختلف عن الفكرة السائدة؟

 قالت "منى رزق" خبيرة التجميل  أن هذا الأعتقاد خاطئ، فهذه العادة كانت منتشرة منذ سنوات، ولكن مع تغيير الموضة بمرور الوقت، اصبحت الموضة أن يكون طلاء أظافر اليدين مختلف عن طلاء القدمين، فطلاء القدمين يكون اللون المناسب للحذاء الذي ترتديه، حتى يظهر جمال القدم، ولابد من التنسيق بين لون الملابس والحذاء ولون الطلاء المناسب لهم، كما ذكرت "منى" يفضل ان يكون طلاء اظافر القدمين من الالوان الفاتحة حتى تظهر جمال القدم.   

 

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة