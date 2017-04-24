تعرفي على موضة صيف 2017 لمانيكير اليدين والقدمين

كتبت- هديرغيث:



يعتقد بعض النساء أنه لابد من تطابق لون طلاء أظافر اليدين مع القدمين، وذلك اعتقادا منهن أن هذه الموضة وأن هذا يظهر شئ من التناسق في الألوان، ولكن هل الموضة تختلف عن الفكرة السائدة؟

قالت "منى رزق" خبيرة التجميل أن هذا الأعتقاد خاطئ، فهذه العادة كانت منتشرة منذ سنوات، ولكن مع تغيير الموضة بمرور الوقت، اصبحت الموضة أن يكون طلاء أظافر اليدين مختلف عن طلاء القدمين، فطلاء القدمين يكون اللون المناسب للحذاء الذي ترتديه، حتى يظهر جمال القدم، ولابد من التنسيق بين لون الملابس والحذاء ولون الطلاء المناسب لهم، كما ذكرت "منى" يفضل ان يكون طلاء اظافر القدمين من الالوان الفاتحة حتى تظهر جمال القدم.