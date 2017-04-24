«مش هتقدر توقعني».. 7 مشاهير كشفوا مقلب «رامز أرض الخوف» قبل عرضه

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نجوم الفن يقعون دائمًا ضحايا فخ ينصبه لهم الفنان رامز جلال وفريق عمل برامجه التي تعتمد على "المقالب المختلفة"، ويتردد شائعات حول معرفتهم بالمقلب قبل الوقوع فيه، بينما يشاء القدر أن تنكشف حقيقة ذلك وخطة برنامج رامز الجديد، "أرض الخوف"، المقرر إذاعته في شهر رمضان القادم، مما أدى لهروب بعض الفنانين والإعلاميين الذين كانوا سيواجهون رعب جديد بسبب مقالبه المعروفة، ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أبرز المشاهير الكاشفين لمقلب رامز الجديد قبل عرضه.

1- طوني خليفة

أول من كشف مقلب رامز جلال وحيلته في الوقوع بالمشاهير في الوطن العربي، عن طريق نشره مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يحكي فيه عن الفخ الذي كان منصوبًا له لعمل المقلب به، قائلاً: "كلامي ليس موجهًا لأي شخص سوى للإعلامي نيشان.. من حوالي أسبوعين اتصل بي من رقمه الخاص، وقال لي إنه يقدم برنامج حواري في أبو ظبي، واتمنى أن تكون ضيفًا لي، فقلت له إنني معك، وأوضح لي أن البرنامج لصالح شبكة OSN".

اتصل شخص مصري اسمه أحمد حلمي بمديرة مكتبي: "شكيت إنه مقلب من رامز جلال.. أجريت تحريات واتصلت بشبكة osn للاستفسار عن البرنامج، لكن الشبكة نفت له الأمر جملة وتفصيلا.. أنا عتابي على نيشان اللي كنت مفكره بطل يبيع أصحابه ولكنه ما زال بيبيعهم.. مش عارف هو تقريبا بياخد فلوس على الراس الواحدة من نيشان"، وحذر طوني زملائه الإعلاميين وأصدقائه الفنانين من الوقوع بمقلب رامز جلال قائلاً: "أنا حبيت أرد لهم المقلب اللي كانوا عايزين يعملوه في".

2- نانسي عجرم

بعد أن حذر طوني من خلال مقطع الفيديو بعض زملائه وأصدقائه بالوسط الفني من مقلب رامز، كان من ضمنهم الفنانة نانسي عجرم، التي قررت أن تقاطع البرنامج، وصرّح مدير أعمالها، جيجي لامارا، عن طريق مداخلة هاتفية له عبر برنامج "العين بالعين"، قائلاً: "اعتذار نانسي عن البرنامج جاء بعد اكتشافها أن ما كانت تحسبه برنامج لنيشان ماهو إلا استدراج لها لبرنامج رامز جلال"، مشيرًا إلى أن نانسي لم تكن تعلم أن الحلقة "مقلب"، لأنها ترفض دائمًا أن تظهر في هذه البرامج، ووافقت في الظهور مع نيشان بسبب صداقتهما، ووجه لامارا الشكر لخليفة على تحذيره لنانسي ومصداقيته.

3- عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب عن حيلة رامز في الإيقاع به لعمل مقلب فيه، وذلك من خلال تلقيه اتصالاً من أحد المقربين منه يدعوه لحضور مؤتمر لتنشيط السياحة في المغرب، وأضاف ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة " أون تي في": "فى بنت مغربية اتصلت بعده بكام يوم للتأكيد على المؤتمر وقالتلي في مقابل مادي وبصراحة الفار بدأ يلعب في عبي والحمد لله إني مرحتش".

ووصف أديب قلب رامز بالـ"ميت" بعد كل هذه المقالب التي فعلها بأصدقائه في الوسط، واستطرد: "هي برامج المقالب دي مباحة؟ وإنه يتعمل كده في الناس مباح؟ وهى الضيوف بتبقى عارفة؟ وليه في ضيوف ليها سعر عن ضيوف تانية؟ وهل ما يحدث يؤثر على حالة الضيوف النفسية؟.. ما إن كل المشاهدين مضايقين من البرامج دى بتتفرجوا عليها ليه؟".

4- لطيفة

غرّدت الفنانة لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، قائلة: "ولا تحلم يا رامز جلال.. مش حتقدر توقعني وتضحك عليا حتى لو استعنت بنيشان يكلمني كل يوم ! ده أنا لطيفة يا رامز".

5- محمد أمين راضي

علّق المؤلف والسيناريست على فيديو طوني خليفة قائلاً: "اي حد هيطلع السنة دي في برنامج رامز جلال اللي أنتجه عبد الله أبو الفتوح.. بعد الفيديو ده .. وقالك ما كنتش اعرف.. يبقى كداب.. كداب.. كداب"، وكشف عن معرفته حقيقة انتهاء تصوير برنامج رامز قائلاً: "فريق برنامج رامز جلال إنتاج عبد الله ابو الفتوح بيحاول يمرر أن التصوير خلص.. وده مش حقيقي تماما.. وفي ناس.. معايا اساميهم.. كانوا مسافرين بكره.. ده غير بوست لطيفة.. اللي بيأكد أن التصوير ما كنش خلص".

وأضاف: "استاذ محمود حميدة و مصطفى خاطر صوروا امبارح و النهارده ... ودول كانوا قبل فيديو طوني ... و التصوير بدايته كانت الاسبوع ده.. لو في حد صور تاني لاني المعلومات اللي عندي ان اربع حلقات اتصوروا قبل فيديو طوني خليفة .. هقولكوا الاسامي .. و هجبلكوا اسامي ... الناس اللي كانت مسافرة بكره ... و ده اكبر دليل .. على ان البرنامج ما كنش خلص تصوير".

وتابع محمد أمين قائلاً: "الناس اللي صورت قبل فيديو طوني عن برنامج رامز جلال انتاج عبد الله ابو الفتوح، أستاذ محمود حميدة ومصطفى خاطر ورمضان صبحي ومحمود كهربا ونسرين أمين، دي اسامي الناس اللي صوروا قبل حلقة طوني".



6- ظافر العابدين

اعتذر الفنان التونسي ظافر العابدين عن تصوير حلقته، بعد علمه بأنها "كاميرا خفية من عمل رامز جلال، وخاصة بعد نشر طوني الفيديو الذي أكد ذلك.

7- هند صبري

ترددت أنباء حول مقاطعة الفنانة هند صبري البرنامج بعد اكتشافها حقيقة أمره، وقالت في تصريحات صحفية لها أنها تجمعها علاقة صداقة برامز وأنه لا يجرؤ على استضافتها بسبب علمه بأنها لا تحب هذا النوع من المزاح.