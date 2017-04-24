شعر منى زكي «الأبيض» و«وزن» دنيا سمير| أبرز لقطات سبوع نجلة السبكي

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على الرغم من مرور أكثر من شهر على ولادتها، احتفلا الثنائي شهد رمزي، ابنة المنتج الراحل محمد رمزي، وزوجها المنتج كريم السبكي بحفل «بيبي شاور» ابنتهما "ليالي"، بحضور عدد كبير من أصدقائهما داخل الوسط الفني وخارجه.

ولفت انتباه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من اللقطات والتى جاءت أغلبها زيادة وزن أغلب النجوم الحاضرين، أبرزها الفنانة دنيا سمير غانم التى ظهرت بوزن زائد من خلال عدد من الصور التي نشرتها شهد عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" ولاحظ الجمهور هذه الزيادة، وقال البعض إن هذا اللوك مطلوب من أجل مسلسلها الجديد، "ضايعين" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضانى القادم ويشارك معسلسل محمد سلام وحمدي الميرغني، وإخراج أحمد الجندي.

حرصت الفنانة منى زكي أيضًا هي وزوجها الفنان أحمد حلمي على الحضور، ولفتت مني زكي الأنظار أيضًا بزيادة وزنها على الرغم من محاولتها إخفاء ذلك بـ"بلوزة" فضفاضه.

لم يقتصر الأمر هنا فقط ولكنها لفتت الانتباه بوجود خصل بيضاء في شعرها، ورغم إن الكثير يربطون ذلك عادة بالتقدم في السن إلا أنه يكون وراثة في أغلب الأحيان، وتتخلص منه النجمات بالصبغة بينما تتجاهله أخريات دون اهتمام.

بينما شهد رمزي على الرغم من حرصها على تأجيل "سبوع" ابنتها عقب ولادتها لحين استعادة رشاقتها من جديد، إلا أنها ظهرت بوزن زائد نظرًا لكونها واضعة مولدتها حديثًا.

لفتت هدي رمزي عمة شهد رمزي والفنان شريف رمزي، الأنظار وهي في كامل أناقتها، وجذبت أنظار الجمهور إليها، وطالبها البعض بالعودة مرة أخري، خاصة وإنها كانت اعتزلت التمثيل منذ فترة.