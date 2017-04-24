أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

شعر منى زكي «الأبيض» و«وزن» دنيا سمير| أبرز لقطات سبوع نجلة السبكي

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

على الرغم من مرور أكثر من شهر على ولادتها، احتفلا الثنائي شهد رمزي، ابنة المنتج الراحل محمد رمزي، وزوجها المنتج كريم السبكي بحفل «بيبي شاور» ابنتهما "ليالي"، بحضور عدد كبير من أصدقائهما داخل الوسط الفني وخارجه.

ولفت انتباه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من اللقطات والتى جاءت أغلبها زيادة وزن أغلب النجوم الحاضرين، أبرزها الفنانة دنيا سمير غانم التى ظهرت بوزن زائد من خلال عدد من الصور التي نشرتها شهد عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" ولاحظ الجمهور هذه الزيادة، وقال البعض إن هذا اللوك مطلوب من أجل مسلسلها الجديد، "ضايعين" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضانى القادم ويشارك معسلسل محمد سلام وحمدي الميرغني، وإخراج أحمد الجندي.

 

حرصت الفنانة منى زكي أيضًا هي وزوجها الفنان أحمد حلمي على الحضور، ولفتت مني زكي الأنظار أيضًا بزيادة وزنها على الرغم من محاولتها إخفاء ذلك بـ"بلوزة" فضفاضه.

 

لم يقتصر الأمر هنا فقط ولكنها لفتت الانتباه بوجود خصل بيضاء في شعرها، ورغم إن الكثير يربطون ذلك عادة بالتقدم في السن إلا أنه يكون وراثة في أغلب الأحيان، وتتخلص منه النجمات بالصبغة بينما تتجاهله أخريات دون اهتمام.

18095295_110008756226844_1529103782959382528_n

 

بينما شهد رمزي على الرغم من حرصها على تأجيل "سبوع" ابنتها عقب ولادتها لحين استعادة رشاقتها من جديد، إلا أنها  ظهرت بوزن زائد نظرًا لكونها واضعة مولدتها حديثًا.

 

لفتت هدي رمزي عمة شهد رمزي والفنان شريف رمزي، الأنظار وهي في كامل أناقتها، وجذبت أنظار الجمهور إليها، وطالبها البعض بالعودة مرة أخري، خاصة وإنها كانت اعتزلت التمثيل منذ فترة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا