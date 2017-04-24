التغييرات الصحفية تنتظر كلمة الحسم من «الوطنية للصحافة»

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** كرم جبر لـ"التحرير": لا أعرف الأسماء التي تتردد حول المرشحين للصحف القومية

** الهواري: سنناقش فى اجتماع اليوم آليات اختيار المرشحين

** ننشر أبرز المرشحين لرئاسة تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية

دخلت المؤسسات الصحفية القومية مرحلة "كتم الأنفاس" في الوقت الراهن، انتظارًا لما ستُسفر عنه التغييرات الصحفية التي تناقشها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، والتي من المُقرر أن يُسدل الستار عنها خلال أيام قليلة، حسب التصريحات الصادرة من رئيس الهيئة وأعضائها.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الهيئة ستعقد اجتماعًا في تمام الساعة الـ2 ظهر اليوم "الإثنين" لمناقشة معايير اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، وليس اختيار أسماء المرشحين، قائلا: "اجتماع اليوم لمناقشة المعايير والشروط وليس الأسماء"، موضحًا أن الهيئة بدأت في تلقي طلبات الترشيح في المؤسسات الصحفية القومية، منوهًا بأن الهيئة ستختار وفقًا لمعايير وضوابط الترشح التى سيتم وضعها فى اجتماع اليوم، والتى من أبرزها الكفاءة والمهنية والقدرة على لم الشمل والسُمعة الجيدة

وعن التسريبات التى تتردد بين الحين والآخر عن اختيار عبدالمحسن سلامة رئيساً لمجلس إدارة الأهرام وأبو كيلة للجمهورية، قال كرم "لا أعلم عن تلك التسريبات شيئاً ومحدش فينا يعرف عنها شيء".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم الإعلان عن أسماء التغييرات الصحفية خلال فترة وجيزة للغاية، مستطردًا أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية لا تتحمل التأخير ويجب الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة التكاتف من أجل إخراج المؤسسات الصحفية القومية من تلك المحنة.

تحديد آلية التصويت

فيما قال محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات لـ"التحرير"، إن كافة الأسماء التي تتردد في الوقت الراهن ليست لها علاقة بالحقيقة، مستطردًا "هنسمع إشاعات كتيرة طول الأيام اللي جاية"

وأضاف الهواري، أن الهيئة ستضع اليوم معايير وضوابط اختيار المرشحين لرئاسة المؤسسات الصحفية القومية، مشددًا على أن الهيئة لا تعلم حتى الآن آلية الاختيار، حول ما إذا كان سيكون الاختيار عبر الترشيح من المؤسسات أم أعضاء الهيئة، وطريقة التصويت، منوهًا بأن كافة الخيارات سيتم طرحها خلال اجتماع اليوم.

ضوابط اختيار المرشحين

وعلمت "التحرير" من مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية للصحافة بدأت الاتصال بالمؤسسات الصحفية القومية لدراسة وتحديد الأصلح لقيادة تلك المؤسسة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة تحاول وضع ضوابط صارمة في اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، منوهة بأن الهيئة ستتلقى الترشيحات من مختلف الصحف القومية، وستقوم الأجهزة الرقابية بدورها في فحص أسماء المرشحين، ومن ثم سيقوم أعضاء الهيئة بالاختيار من بين المرشحين.

المرشحون لرئاسة تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية

وتداولت أنباء مؤخرًا عن انحصار المنافسة بين عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي، والكاتب الصحفي أحمد مختار، لتولي رئاسة مجلس إدارة الأهرام، واختيار أشرف العشري رئيسًا للتحرير، لاسيما فى ظل الأزمة التى يواجهها محمد عبدالهادي علام عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس تحرير الأهرام الحالي بسبب التضارب والجمع بين منصبين، وهو ما أفصح عنه رئيس الهيئة كرم جبر مؤخراً، وهو مايرجح من فرص وحظوظ العشري فى تولي المنصب خلفاً لعلام، فى الوقت الذى دفعت فيه المصادر بالإبقاء على ياسر رزق فى رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير مؤسسة أخبار اليوم، وكذلك التجديد للمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيساً لمجلس إدارة روزاليوسف.

ورجحت المصادر أن يكون عصام عبد الجواد الأقرب لرئاسة تحرير الجريدة، وأسامة سلامة وأحمد الطاهري لمجلة روزاليوسف، وعبد الجواد أو طارق رضوان لمجلة صباح الخير.

ورجحت مصادر لـ"التحرير"، تولي إبراهيم أبو كيلة وكيل مجلس نقابة الصحفيين الحالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، وعبدالرازق توفيق الأقرب لرئاسة تحرير الجريدة.

وأضافت المصادر،أن الكاتب الصحفي على حسن المرشح الأقرب لتولي رئاسة وكالة أنباء الشرق الأوسط.