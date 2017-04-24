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رئيس الوزراء: إقرار علاوة الـ10% بأثر رجعي بدءا من يوليو 2016

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رئيس الوزراء: إقرار علاوة الـ10% بأثر رجعي بدءا من يوليو 2016 رئيس الوزراء: إقرار علاوة الـ10% بأثر رجعي بدءا من يوليو 2016

التحرير

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عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير القوى العاملة واتحاد نقابات عمال ، لمناقشة المشكلات التي تواجه العمال، وبحث تطوير الشركات المملوكة للدولة.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الإثنين، أن ممثلي الاتحاد طالبوا بسرعة حل مشكلات المصانع والشركات والمؤسسات الاقتصادية، وخصوصًا أن نجاح هذه المؤسسات ينعكس إيجابيًا على العمال وأوضاعهم المالية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أشاد بحرص ممثلي الاتحاد على نجاح مؤسسات الدولة.

وأعلن سعفان، أن رئيس مجلس الوزراء طالب بعقد جلسة، اليوم، بين وزارة المالية ووزارة قطاع الاعمال العام واتحاد نقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من أي أمور خاصة بالعلاوة التي ستطبق بنسبة 10% بأثر رجعي بدء من يوليو 2016، وتضم للراتب الأساسي.

وأكد أن رئيس الوزراء شدد على الاهتمام بتطوير الشركات المملوكة لشركة الحديد والصلب، وأن الدولة ملتزمة بتطوير الشركات والمصانع.

من جانبه، قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، إن رئيس الوزراء أكد أهمية التواصل بشكل دوري مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتطوير وتحديث الشركات.

وأوضح المراغي أن رئيس الوزراء، أشار إلى أن الدولة ملتزمة بتطوير وتحديث وإعادة المصانع ذات العمالة الكثيفة، وخصوصًا الحديد والصلب والغزل والنسيج، وتم الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية العالمية، للمساهمة في تطوير الشركات، وهناك ارتفاع في الإنتاج والأداء مثلما حدث في تحسن مؤشرات مصر للألومنيوم.

وأكد أن قرار العلاوة 10% سيطبق بأثر رجعي من أول يونيو 2016، موضحا أن قانون التنظيمات النقابية معروض في لجنة القوى العاملة يتم مناقشته سينظم عمل النقابات، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة شكلت بهدف الاقتصاد المصري ونتج عّن تشكيلها الإضرابات والتأثير على أوضاع المصانع، وأغلق أكثر من 4000 مصنع بسبب إنشاء هذه النقابات.

وفي هذا الصدد، أكد وزير القوى العاملة، أن قانون التنظيمات النقابية يتسق مع الالتزامات الدولية لمصر ويتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب.

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التحرير

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