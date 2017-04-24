أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«جودة التعليم»: الإطار القومي سيعيد ثقة العالم في المؤهلات المصرية

Google+ Print
«جودة التعليم»: الإطار القومي سيعيد ثقة العالم في المؤهلات المصرية «جودة التعليم»: الإطار القومي سيعيد ثقة العالم في المؤهلات المصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرحت يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد، بأن الإطار القومي المصري للمؤهلات تأخر كثيرا فقد سبقتنا دول عربية عدة، وقريبا سوف نعلن الإطار المصري، ويبدأ الإطار في توصيف المؤهلات من الروضة حتى الدكتوراه، وتم تقسيم مراحل التعليم على 8 مراحل وتم توصيف كل مرحلة من معارف وجدارات ومهارات وخبرات بداية من تعرف الطالب  على المعارف واكتساب المهارات والخبرات و الجدارات حتى نصل بالطالب إلى أن يقوم بإنتاج المعرفة.

يستهدف الإطار أن يكون الطالب الحامل لشهادة يستحقها فعلا ومستوفٍ للمواصفات المطلوبة وهذا سيعيد ثقة المجتمع مرة أخرى في المؤهلات المصرية وعندما نقارن الإطار المصري بعد انطلاقه بالأطر الأوروبية والأمريكية سوف نكتسب ثقة المجتمع الخارجي في المؤهلات المصرية.

ويتناول الإطار وضع المواصفات، حيث سيتم وضع مواصفات الخريج لكل قطاع سواء في التعليم العالي (هندسة – طب – فنون - ) أو التعليم الفني من خلال المتخصصين بما فيه ممثلي سوق العمل وهذا سوف يقوم بسد الفجوة بين سوف العمل والخريجين ولأن سوق العمل سوف يشارك في وضع مواصفات الطلاب في المرحل الثانوي الفني والمتوسط أو العالي سوف يقوم الإطار بفتح مسارات للتعليم الفني في التعليم العالي بشكل كبير.

ويعترف الإطار بالتعليم الرسمي وغير الرسمي ويعترف بالمهارات الحياتية وهذا من خلال شهادات مهنية تساعد على فتح مسارات أيضا وفرص للاعتراف بهم وبخبراتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا