محمد صبحي: سئمنا الاستراتيجيات والخطط.. ونفتقد العقاب في المدارس

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صرح الفنان محمد صبحي، بأن المجتمع المصري سئم خلال 35 عامًا من كلمات مثل: "استراتيجية - تطوير - خطط"، موضحًا أن الوزير لا يجب أن يضع استراتيجية وإنما يتم تقييمه بمدى نجاحه في تطبيق الاستراتيجية التي وقعت.

وقال صبحي خلال جلسة الحوار المفتوح لتعزيز الثقة في المؤهلات المصرية وبناء الجسور، بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، اليوم الإثنين، إن ثمة دولا عربية تفوقت علينا في مجال التعليم، في حين أنها كانت تستعين بالمعلم المصري في بدايتها، مطالبًا بوضع نظام حوافز للمعلم والطالب يشجع الطرفين على النجاح، إلى جانب العقاب في حالة الخطأ، وأكد أن الإعلام له دور كبير في أن يعلي من شأن المعلم المتميز أو الطالب العبقري.

وتابع صبحي: "كان لدينا في الماضي لوحة الشرف التي تعلق داخل المدارس، ويوضع بها الخريجون المتميزون، وكانت لدينا مسابقات للفنون ورحلات استكشافية بصحبة المعلم، ويجب عودة كل تلك العناصر إلى جانب مادة الدين، والتى يدرسها معلم قارئ ومستنير ومثقف في الدين ولا يشترط أن يرتدي العمامة".