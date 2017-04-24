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«القوى العاملة»: حل مشكلات المصريين المغادرين للمملكة دون غرامات

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«القوى العاملة»: حل مشكلات المصريين المغادرين للمملكة دون غرامات «القوى العاملة»: حل مشكلات المصريين المغادرين للمملكة دون غرامات

التحرير

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة، بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة، بضرورة متابعة أحوال المصريين الذين يرغبون في الاستفادة من المهلة الممنوحة لحاملي تأشيرات "حج أو عمرة أو زيارة" لتصحيح أوضاعهم بالعودة إلى أرض الوطن من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص، خلال المدة التي تنتهي في 29 يونيو2017، دون التعرض لعقوبات أو غرامات أو ترحيل، ومن ثم الإعفاء من الآثار المترتبة على "بصمة مرحل" حيث يمكن العودة مرة أخرى للمملكة بالطرق النظامية بوجود عقد عمل جديد، فضلا عن مساعدتهم في مواجهة أية مشكلات قد تعترضهم.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة يشير فيه إلى أن المكتب يقوم بمتابعة المصريين في إدارة الجوازات بالرياض، والتقى العديد منهم الذين يرغبون في العودة إلى ، وحل مشكلة من ليس لديهم "هوية إقامة" في المملكة العربية مع إدارة الجوازات بالرياض الذين أبدوا تعاونا في إنهاء هذه المشكلة، إذ بدون هوية الإقامة لم يكن باستطاعة العامل تسجيل نفسه وبياناته على موقع وزارة الداخلية لحجز موعد لإنهاء إجراءات سفره.

كما يقوم المستشار العمالي بالرياض بمتابعة مخالفي نظامي العمل والإقامة والعائدة بموجب هذه المهلة مع مندوبي الجالية لتذليل أية عوائق، وتسجيل بياناتهم على "سيستم" وزارة الداخلية السعودية لتحديد موعد لهم للذهاب إلى إدارة الجوازات، في أي من المدن والمناطق التابعة للمكتب.

كما تلقى الوزير تقريرًا آخر من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، يشير فيه إلى أنه يقوم باستقبال المواطنين وتوجيههم إلى آليات المغادرة لمنافذ الخروج، فضلا عن شكوى عدد من المواطنين من عدم وضوح الإجراءات والمتابعة في حالات انتهاء الإقامة وعدم تجديدها.

وقام المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، بعقد اجتماع مع أحد مسئولي وزارة العمل السعودية بمنطقه مكة المكرمة لإيجاد آليات حل مشكلة تخلف الإقامة، حيث تم الاتفاق على وجود بعض موظفي العمل بمكان منفذ الوافدين بجوار الجوازات كمقر مؤقت لسرعة إنهاء الأزمة.

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التحرير

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