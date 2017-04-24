«مميش»: المعركة القادمة ستنطلق من منطقة قناة السويس

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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، خير دليل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يشاهد الشباب التطور الكبير الذي يحدث بمدن القناة.

وقال "مميش"، في بيان له، إن المعركة القادمة هي معركة تنمية ورخاء ستنطلق من منطقة قناة السويس، لافتا بأن مصر قادرة على العودة بقوة إلى الريادة السياسية والاقتصادية في المنطقة بفضل شبابها وأبنائها.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مدن القناة ستكون مستقبل مصر الواعد خلال المرحلة القادمة من خلال مشروع التنمية بمنطقة بقناة السويس، الذي سيقفز بمصر من الناحية الاقتصادية إلى آفاق واسعة.

وتابع "لابد أن نستغل موقع قناة السويس العبقري لدفع عجلة الاقتصاد القومي المصري إلى الأمام، وخدمة شعب مصر وتوفير فرص عمل للشباب"، مشيرا إلى أن هناك تصاعد في نسب العبور اليومي للسفن التي وصلت معدلاتها من 50 لـ 60 سفينة يوميا.

وأردف "الهيئة تتبع سياسيات مرنة، وتمنح تخفيضات طبقا لحركة التجارة العالمية وخطوط سير السفن للحفاظ على العملاء والإيرادات وجذب آخرين".