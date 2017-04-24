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مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء طنطا

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مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء طنطا مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء طنطا

التحرير

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقررة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ 25 بمسابقة الدوري الممتاز، مرانًا قويًا صباح اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران الذي قاده سيد معوض، مدرب الفريق، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل، اللاعبون عماد متعب ومؤمن زكريا، وعمرو السولية وعمرو بركات ومسعد عوض وباسم علي، وحسين السيد.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران، ثم تدريبات بالكرة، وذلك وفقًا لما أفاد به الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الترتيب بالدوري العام برصيد 64 نقطة، بينما طنطا في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

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التحرير

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