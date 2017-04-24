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لجنة الكرة بالأهلي ترفض التعاقد مع عنتر الأسيوطي

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لجنة الكرة بالأهلي ترفض التعاقد مع عنتر الأسيوطي لجنة الكرة بالأهلي ترفض التعاقد مع عنتر الأسيوطي

التحرير

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رفضت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، ضم محمد عنتر، لاعب فريق الأسيوطي للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، مؤكدة أنه من الأفضل ضم لاعبين يملكون مواصفات خاصة ويستطيعون تحقيق الفارق مع المارد الأحمر.

أوضحت لجنة الكرة، أن فرص نجاح لاعبي الدرجة الثانية في الأهلي تبدو صعبة للغاية، لذا من الأفضل التعاقد مع لاعبين يتميزون بشخصية الأهلي وقادرين على التأقلم سريعًا مع المارد الأحمر.

وشهدت كانت الأيام الماضية، مفاوضات من جانب بعض مسؤولي القلعة الحمراء ولاعب الأسيوطي، الذي اعترف بالتفاوض ورحّب بالطبع بارتداء قميص الأحمر، لكن لجنة الكرة في الأهلي التي تضم في عضويتها كلا من الشيخ طه إسماعيل وأنور سلامة، نجمي الأهلي السابقين، رفضت إتمام الصفقة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة بالأهلي، اجتماعًا هامًا مع حسام البدري، المدير الفني للفريق في حضور محمود طاهر، رئيس  النادي؛ لمناقشة عدة أمور من بينها صفقات النادي في الصيف.

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التحرير

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