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"تعليم الفيوم" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تصميم وبرمجة "الروبوت"

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"تعليم الفيوم" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تصميم وبرمجة "الروبوت" "تعليم الفيوم" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تصميم وبرمجة "الروبوت"

مصراوي Masrawy

مسابقة تصميم وبرمجة الروبوت

الفيوم – حسين فتحي:

حصل فريق مدرسة المستقبل الرسمية للغات بمدينة دمو بالفيوم، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الـ "project، المشروع الذي يشمل "الماكيت، المسرحية، المطوية والعرض التقديمي"، وذلك في بطولة الجمهورية لمسابقة تصميم وبرمجة الروبوت، التي أقيمت بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر.

شارك في البطولة 9 طلاب وطالبات من المرحلة الإعدادية بالمدرسة وهم: "محمد القاسم، وعمر عبد المنعم، ومروان أمير، -وفاطمة محمد، ونوران محمد رمضان، ونوران محمد سعد، ومنة الله نصر، ورباب علي، وحبيبة أحمد".

وتقدم الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

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