بالصور.. طرح أسماك بـ10 جنيهات للكيلو لأهالي الغردقة

البحر الأحمر. أحمد عوض

طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة الغردقة، من خلال منفذ بيع المصنوعات أمم سوق الدهار.

وأكد مدير مشروع الثروة السمكية بالمحافظة، أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتوفير أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مدن المحافظة، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة من أبناء البحر الأحمر، مضيفاً أن أنواع الأسماك التي تم توفيرها، هي البياض والبركودا والمكرونة، ويتم بيعها بسعر 10 جنيهات للكيلو.