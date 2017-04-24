راموس المتهور وشتيجن العملاق.. 5 ملامح من كلاسيكو الأرض

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح رجال لويس إنريكي في الخروج بنقاك مباراة الكلاسيكو، أمس الأحد، من عقر دار ريال مدريد، ليشتعل صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني من جديد في الأمتار الأخيرة من الموسم، في المباراة التي شهدت توهج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفه رقم 500 في مسيرته مع البرسا.

بدورها استعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية أبرز 5 ملامح من مباراة الأمس في السطور التالية كالأتي:

1- العنف لا يكفي لإيقاف ميسي

تعرض النجم الأرجنتيني للعديد من التدخلات العنيفة من قبل لاعبي ريال مدريد في مباراة الأمس وبخاصة كاسيميرو ومارسيلو الذي تسبب في نزف ميسي من فمه، إلا ذلك لم يمنعه من تقديم واحدة من أفضل مبارياته مع البرسا هذا الموسم بعدما سجل هدف التعادل من مهارة عالية ومن ثم قتل أحلام الريال بهدف رائع في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

2- المغامرة بجاريث بيل

غادر جاريث بيل الكلاسيكو بعد 39 دقيقىة بسبب الإصابة التي تعافي منها مؤخرا، وتعرض اللاعب الوليزي للإصابة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ ليغادر الملعب ويغيب عن لقاء الإياب وملقاء خيخون ليشارك من جديد في مباراة الأمس على الرغم من عدم تعافيه بشكل كامل، وكان من الأفضل في مباراة بذلك الحجم أن يبقى بيل على مقاعد البدلاء بدل المغامرة به والتعرض لإحتمالية غيابه لنهاية الموسم.

3- تألق الحارس وخليفة رونالدو

دائما ما تشير التكهنات إلى رغبة كل من برشلونة وريال مدريد في التعاقد مع حراس مرمى، إلا أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن قدم مباراة مميزة للغاية وتصدى للعديات من الفرص الخطرة ولعل أبرزها فرصة كريم بنزيما في منطقة الـ6 ياردة.

ومن جانبه تشير الصحف المقربة من ريال مدريد إلى رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع ديفيد دي خيا لخلافة كيلور نافاس في عرين الريال الموسم المقبل، وذلك رغم المستوى المميز الذي قدمه الحارس الكوستاريكي في مباراة الأمس وإنقاذه لفرص محققة من جيرارد بيكيه في الدقيقة 59 ولويس سواريز في الدقيقة 67.

وإذا كان الفريقين يحتاجان للتدعيم بالفعل، فعلى البرسا التركيز على تدعيم خط الدفاع بينما ينبغي على الريال البحث عن خليفة لكريستيانو رونالدو

4- راموس المتهور

رغم الأهداف الحاسمة التي يسجلها سيرجو راموس في الأوقات الهامة من المباريات، إلا أنه من الصعب تخيل أن قائد الفريق دامئا ما يفقد أعصابه دائما في المباريات الكبيرة، ففي مباراة حاسمة في مشوار الليجا مثل الكلاسيكو من الصعب للغاية على ريال مدريد أن يكمل مباراته مع برشلونة وهو منقوص العدد بسبب الطرد المعتاد لراموس.

فالمدافع الإسباني تلقى أول بطاقة حمراء له هذا الموسم والغريب في الأمر أن أخر بطاقة حمراء تحصل عليها كانت أمام برشلونة أيضا في شهر أبريل من عام 2016.

5- رودريجز والرحيل للدوري الإنجليزي

تشير أغلب التقارير الصحفية إلى عدم ارتياح خاميس رودريجز من جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب فترات الموسم الحالي، فاللاعب الكولومبي يدرك جيدا أنه سيحجز مكانا أساسيا له في أي فريق أخر بعيدا عن ريال مدريد، خاصة في مانشستر يونايتد أو تشيلسي.