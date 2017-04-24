يايا توريه يتمنى مواجهة مانشستر يونايتد دون حكام

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أعرب اللاعب الإيفواري يايا توريه عن استياءه الشديد من القرارات التحيكيمة في مباراة الأمس التي جمعت بين أرسنال ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وألغى حكم المباراة هدفا صحيحا لسيرجيو أجويرو بداعي أن تمريرة لوري ساني له تخطت خط الملعب إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء للمهاجم الأرجنتيني بعد تدخل من تشامبرلين.

أوضح توريه، أنه ينبغي على الحكام التوقف عن اتخاذ القرارات الخاطئة، معربا عن احباطه الشديد بسبب تكرر تلك الأخطاء، ومشيرا إلى انه عندما يتحدث عن التحكيم يتهمه الكثيرون بالشكاوي إلا أن الإعادة أثبتت الأخطاء الفادحة التي ارتكبها حكم مباراة الأمس.

أضاف توريه، أنه إذا تحدث عن حكم المباراة فسيعاقبه على الفوز الاتحاد الإنجليزي مشيرا إلى أنه من الأفضل له أن يذهب للنوم وينسى تلك المباراة.

وعن مباراة مانشستر يونايتد يوم الخميس في الدوري الإنجليزي، تمنى يايا توريه، أن يتواجد حكم جيد في تلك المباراة الهامة، مشيرًا إلى أنه يتمنى لو يلعب الفريقين بدون حكم لتجنب تلك الأخطاء الكارثية.