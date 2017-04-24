فالكاو: 5 نهائيات تفصلنا عن لقب الدوري

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أعرب المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو عن استعداده لخوض 5 مباريات نهائية مقبلة من أجل التتويج بلقب الدوري الفرنسي الغائب عن خزائن موناكو منذ عام وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أضاف فالكاو، أن جميع اللاعبين قاتلوا طوال الموسم ويمتلكون الطموح الكبير للفوز بالألقاب، الأمر الذي ظهر في خوض المباريات بـ100% من قوتهم، مشيرًا إلى أن قوة موناكو الحالية ولدت بسبب العمل الجاد الذي يبذله اللاعبون في الملعب والمشجعون من خلفهم في المدرجات، مطالبًا في الوقت ذاته بالمواصلة على نفس النهج في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ونجح موناكو في التغلب على ليون، أمس الأحد، بنتيجة 2-1 ليستعيد صدارة الدوري من جديد بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان مع خوض فريق الإمارة مباراة أقل من الفريق العاصمي، قبل صدامهما يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس فرنسا.

ورغم تأهل موناكو إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه فريق الإمارة يوفنتوس، إلا أن فالكاو يصب تركيزه على المسابقة المحلية مشيرا إلى أنه يتوجب على الجميع خوض المباريات المقبلة كما لو كانت مباريات نهائية.