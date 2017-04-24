أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يطالب بتفعيل وحدة الجودة بكلية العلوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جولة رئيس جامعة بورسعيد (1)جولة رئيس جامعة بورسعيد (1)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (2)جولة رئيس جامعة بورسعيد (2)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (3)جولة رئيس جامعة بورسعيد (3)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (4)جولة رئيس جامعة بورسعيد (4)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (5)جولة رئيس جامعة بورسعيد (5)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (6)جولة رئيس جامعة بورسعيد (6)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (7)جولة رئيس جامعة بورسعيد (7)

جولة رئيس جامعة بورسعيد (8)جولة رئيس جامعة بورسعيد (8)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، كلية العلوم، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على احتياجات الكلية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب "شاهين"، عميد الكلية والوكلاء، بتعظيم دور وحدة الجودة للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها، وإشراك جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري في منظومة الجودة، مؤكدًا على أن الكلية لديها من الإمكانات؛ ما يؤهلها لتحقيق معايير الجودة على أعلى مستوى.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بملعب الكلية والمسطح الأخضر الخاص به، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمنشآت الرياضية بالجامعة يأتي ضمن أولى اهتماماته، في إطار حرصه على تدعيم وتطوير الأنشطة الطلابية، لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة التعليمية.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته، كلاً من: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إيمان محمد بهجت، عميد كلية العلوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة