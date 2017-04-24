بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يطالب بتفعيل وحدة الجودة بكلية العلوم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، كلية العلوم، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على احتياجات الكلية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب "شاهين"، عميد الكلية والوكلاء، بتعظيم دور وحدة الجودة للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها، وإشراك جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري في منظومة الجودة، مؤكدًا على أن الكلية لديها من الإمكانات؛ ما يؤهلها لتحقيق معايير الجودة على أعلى مستوى.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بملعب الكلية والمسطح الأخضر الخاص به، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمنشآت الرياضية بالجامعة يأتي ضمن أولى اهتماماته، في إطار حرصه على تدعيم وتطوير الأنشطة الطلابية، لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة التعليمية.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته، كلاً من: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إيمان محمد بهجت، عميد كلية العلوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.