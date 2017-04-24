وزارة العدل تعكف على إنشاء صندوق لرعاية ودعم المصريين في الخارج -(صور)

كتب- عمرو علي:

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في كافة المجالات والأصعدة.

وشمل اللقاء التركيز على آليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين، أو المقيمين أو السائحين حرصاً من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.

كما احتل موضوع الكفالة جانباً كبيراً من اللقاء في إشارة إلى أهمية تقديم الدعم للمصريين في هذا الحالات.

حضر اللقاء مساعدو وزير العدل لشئون التعاون الدولي والتشريع، ومستشار وزير الهجرة.

وصرح المستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بمصالح المصريين في الخارج، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم والتكامل في الأداء الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن والجهات السيادية.

وأضاف أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج.

جدير بالذكر أن القانون 111 / 1983 قد أناط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اتخاذ ما يلزم لرعاية المصريين بالخارج بكافة الوسائل وتدعيم صلات المصريين بالخارج بأرض الوطن وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.