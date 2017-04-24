ضبط 70 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم وسلع أجنبية الصنع ومجهولة المصدر

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في التصدي لعمليات التهريب غير المشروعة بكافة منافذ الجمهورية، وتمكنت، خلال اسبوع، من ضبط 40 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، و30 قضية سلع مهربة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و104 قضايا سجائر مجهولة المصدر، و7 قضايا في مجال تهريب النقد الأجنبي.

وشملت هذه النتائج ضبط 40 قضية تهريب بضائع الصنع وغير مسدد عنها الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة، وضبط 30 قضية في مجال السلع المهربة مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (أكثر من 8 آلاف عبوة، و36 ألف قطعة ) عبارة عن قطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وإكسسوار محمول وأدوات كهربائية ومستلزمات طبية.

كما تضمنت هذه النتائج ضبط قضية في مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ألفا و500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وضبط 104 قضايا في مجال السجائر المهربة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، بمضبوطات 58 ألف علبة سجائر، فضلا عن ضبط في مجال تهريب النقد الأجنبي، 7 راكبين من المغادرين للبلاد حال إنهائهم إجراءات السفر الخاصة بهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات مختلفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.