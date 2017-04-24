بالفيديو- "سجق وكبدة بيتي" أسلحة شيماء لمواجهة ظروف الحياة

كتب: نسيم عبد الفتاح

على جانب الطريق تقف شيماء بمظهرها المبهج وراء مطبخها الصغير فى أحد شوارع المعادى، وبأدواتها البسيطة تخلق جو من السعادة بين زبائنها الاعتياديين وحتى المسافرين الذين استوحشهم جوع الطريق.

شيماء ليست وحدها بل يقف بجوارها زوجها يساعدها فى طبختها الصغيرة تحت سماء حلم يجمعهم، يحلمون بمطعم كبير يلملم شتاتهم ويقدمون من خلاله سحر آكلاتهم الشهية التى تخطف قلوب من يأكل لمرة واحدة عندهم فتجبرهم على العودة مرة آخرى.