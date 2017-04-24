أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"باك فا" الروسية تحتل المركز الأول من بين أفضل 10 مقاتلات في العالم

Google+ Print
"باك فا" الروسية تحتل المركز الأول من بين أفضل 10 مقاتلات في العالم "باك فا" الروسية تحتل المركز الأول من بين أفضل 10 مقاتلات في العالم

مصراوي Masrawy

"باك فا" الروسية تحتل المركز الأول من بين أفضل 10

موسكو – (أ ش أ):

احتلت المقاتلة الروسية المتعددة المهام "تي-50" (باك فا) المركز الأول في قائمة أفضل 10 مقاتلات في العالم.

ووضع القائمة موقع "جلوبال كونفليكت" المختص بالشؤون العسكرية، مشيرا إلى أنه من مزايا المقاتلة الروسية سرعتها العالية ومدى تحليقها، والمحركات القوية ومناورتها الجيدة.

ودخل في القائمة أيضا ثلاث طائرات روسية، مقاتلات "سو-35" و"سو-30أم كي إي" في المرتبة الثالثة والرابعة بالترتيب، و"ميج-"35 في المرتبة الثامنة.

وذكر الموقع أن "سو-35" "خطيرة جدا"، وأن من مزايا "سو-30 أم كي إي" رادارها القادر على كشف الهدف.

واحتلت الطائرات الأمريكية "إف-16" و"إف-35" و"إف-22" المراكز العاشر والسابع والثاني على التوالي.

وحصلت على المرتبة التاسعة الطائرة السويدية "جريبن" ذات الجناح المثلث، وأما الفرنسية "اسيولت رافال" في المركز الخامس والأوروبية تايفون في المركز السادس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة