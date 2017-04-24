"باك فا" الروسية تحتل المركز الأول من بين أفضل 10 مقاتلات في العالم

موسكو – (أ ش أ):

احتلت المقاتلة الروسية المتعددة المهام "تي-50" (باك فا) المركز الأول في قائمة أفضل 10 مقاتلات في العالم.

ووضع القائمة موقع "جلوبال كونفليكت" المختص بالشؤون العسكرية، مشيرا إلى أنه من مزايا المقاتلة الروسية سرعتها العالية ومدى تحليقها، والمحركات القوية ومناورتها الجيدة.

ودخل في القائمة أيضا ثلاث طائرات روسية، مقاتلات "سو-35" و"سو-30أم كي إي" في المرتبة الثالثة والرابعة بالترتيب، و"ميج-"35 في المرتبة الثامنة.

وذكر الموقع أن "سو-35" "خطيرة جدا"، وأن من مزايا "سو-30 أم كي إي" رادارها القادر على كشف الهدف.

واحتلت الطائرات الأمريكية "إف-16" و"إف-35" و"إف-22" المراكز العاشر والسابع والثاني على التوالي.

وحصلت على المرتبة التاسعة الطائرة السويدية "جريبن" ذات الجناح المثلث، وأما الفرنسية "اسيولت رافال" في المركز الخامس والأوروبية تايفون في المركز السادس.