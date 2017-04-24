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الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار

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الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار

مصراوي Masrawy

الجيش الجزائري

الجزائر – (أ ش أ):

كشفت قوات الجيش "الوطني الشعبي" الجزائري مخبأ للأسلحة و الذخيرة بمنطقة "برج باجي مختار" بولاية أدرار قرب الشريط الحدودي الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية- في بيان لها اليوم الاثنين- "أنه في اطار مكافحة الارهاب وحماية الحدود واثر دورية استطلاع و تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار ، كشفت قوات للجيش الوطني الشعبي مخبأ للأسلحة و الذخيرة".

وأضاف البيان: "أن هذا المخبأ يحتوي على ثلاثة رشاشات ثقيلة من مختلف الأنواع والأعيرة وستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف الأعيرة".

ومن جهة أخرى "ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وتلمسان وبرج باجي مختار".

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مصراوي Masrawy

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