أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في فعاليات مؤتمر اليونسكو

Google+ Print
وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في فعاليات مؤتمر اليونسكو وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في فعاليات مؤتمر اليونسكو

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- داليا شبل ومحمد قاسم:

غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم، القاهرة متوجهاً إلى باريس للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 201 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس، والتي تعقد خلال الفترة من 19 أبريل إلى 4 مايو القادم، بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة خلال الجلسة الصباحية يوم 25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي ورؤساء وفود الدول الأعضاء بهدف حشد الدعم والتأييد لجهود مصر في المنظمة ودعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب مديرا عاما للمنظمة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري

بالفيديو.. حسام حسن: لم أتوقع «خوف» الزمالك من المصري