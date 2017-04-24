وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في فعاليات مؤتمر اليونسكو

كتب- داليا شبل ومحمد قاسم:

غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم، القاهرة متوجهاً إلى باريس للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 201 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس، والتي تعقد خلال الفترة من 19 أبريل إلى 4 مايو القادم، بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة مصر خلال الجلسة الصباحية يوم 25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي ورؤساء وفود الدول الأعضاء بهدف حشد الدعم والتأييد لجهود مصر في المنظمة ودعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب مديرا عاما للمنظمة.​