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بعد 24 واقعة.. حل لغز سرقة بطاريات السيارات بالشيخ زايد

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بعد 24 واقعة.. حل لغز سرقة بطاريات السيارات بالشيخ زايد بعد 24 واقعة.. حل لغز سرقة بطاريات السيارات بالشيخ زايد

مصراوي Masrawy

سرقة بطاريات السيارات


كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، في الإيقاع بعصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث اكتوبر، أن 3 عاطلين كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة البطاريات.

وتمكنت قوة بقيادة العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، والرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، ومعاونه النقيب محمد المسلمي، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، حيث اعترفوا بارتكاب 24 واقعة.

أرشد المتهمون عن اماكن ارتكاب تلك الحوادث، وأماكن تصريف المسروقات، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهم.

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مصراوي Masrawy

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