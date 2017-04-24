8 صور.. ترصد تفحم سيارة بمدينة نصر.. وسط كثافات مرورية عالية

كتب فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية بتقاطع شارع الطيران مع شارع أفريقيا في مدينة نصر بسبب نشوب حريق داخل سيارة ملاكي.

وقال مصدر بإدارة مرور القاهرة، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن السيارة تفحمت بالكامل مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق للمتجه من مدينة نصر وشارع مصطفى النحاس اتجاه شارع الطيران.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور الى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما انتقل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من إخماد الحريق بدون أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الطيران بنشوب حريق في سيارة ملاكي وظهور كثافات مرورية بالطريق؛ وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي مدير إدارة مرور القاهرة بانتقال رجال المرور، وبصحبتهم ونش لسحب السيارة من الطريق بمجرد انتهاء عمليات إطفاء السيارة.