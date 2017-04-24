عودة المياه لسكان القاهرة الجديدة بعد إصلاح خط المياه الرئيسي

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، الاثنين، البدء في ضخ المياه لجميع المناطق المتأثرة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1200مم.

وأوضح الشيمي، أن جميع المهندسين والعاملين بالشركة، بذلوا جهداً كبيراً للانتهاء من إصلاح الخط، وعودة المياه لسكان المدينة في أسرع وقت ممكن.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أفادت السبت الماضي، بتعرض خط المياه الرئيسي بقطر 1200 مم المغذي لمدينة القاهرة الجديدة لكسر مفاجئ.

وأضافت الشركة، في بيان، أن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن مناطق التجمع الثالث والتجمع الخامس، مبدية أسفها بسبب هذا العطل الخارج عن إرادتها.​